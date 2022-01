Ancora teppismo a Novi

Novi Ligure – Teppisti in azione al parco Euro Novi nell’area non servita dalle telecamere. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine, i facinorosi, armati di pesanti martelli, sono riusciti a spaccare quanto capitava a tiro e anche il bel tavolo da ping pong in pietra. Euro Novi è stato inaugurato nella primavera del 2019, si estende per circa 15.000 metri quadrati, vicino al Museo dei Campionissimi, è dotato di spazi sportivi, zone relax e percorsi pedonali illuminati con luci a led. Nessuno avrebbe visto ne sentito niente.