Domani l’ultimo saluto al comandante Gelli

Bistagno – Domani, sabato 8 gennaio, sarà celebrato il funerale del maresciallo Luca Gelli nella chiesa di San Giovanni Battista alle 10. Il maresciallo Luca Gelli, comandante della stazione dei carabinieri del paese tra il 2000 e il 2010, e ultimamente funzionario al comando provinciale dell’Arma è deceduto lunedì a 56 anni all’Ospedale di Acqui, a causa di un aggravamento del quadro generale essendo affetto da tempo da varie patologie. Causa Covid, per volere del sindaco Roberto Vallegra, in chiesa potranno stare non più di 80 persone. Stesso provvedimento per il rosario di stasera alle 20. Il comandante Luca Gelli lascia la moglie Enrica Recagno.