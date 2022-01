Incidente in galleria, muore un cane a bordo, salvi la conducente, l’altro cane e un gatto

Masone – Poco dopo il casello di Masone in direzione Genova sulla A 26, una donna al volante, per cause in corso di accertamento, appena entrata nella galleria Bertè ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro la parete del tunnel. Per il forte impatto uno dei due cani che erano a bordo è rimasto ucciso mentre la donna ha riportato ferite giudicate di media gravità dal personale del 118 ed è stata accompagnata al pronto soccorso. Sulla vettura c’era anche un gatto. Gli animali sono stati affidati ai militi di una pubblica assistenza.