Iniziata la distribuzione delle pastiglie anticovid

Alessandria – È iniziata oggi la distribuzione del nuovo antivirale in compresse contro il Covid-19. Si tratta del Molnulpiravir che può essere assunto in caso di positività al Covid entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi. Il farmaco è stato somministrato a due pazienti: il primo a domicilio, evitando quindi il ricovero, il secondo ricoverato in ospedale per altre patologie. La terapia prevede la somministrazione di 8 compresse per 5 giorni. Si tratta d’un farmaco disponibile in Italia da oggi e attivo per via orale, che è stato sviluppato per il trattamento dell’influenza e delle infezioni virali in genere, sviluppato alla Emory University dalla Drug Innovation Ventures at Emory, quindi acquisito dalla società Ridgeback Biotherapeutics con sede a Miami, che in seguito ha collaborato con Merck & Co. per l’ulteriore sviluppo della ricerca. Nell’Aprile 2021, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato lo studio clinico in doppio cieco, randomizzato e controllato con placebo, per valutare l’efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica di MK-4482 su pazienti adulti, ospedalizzati e non ospedalizzati, affetti da Covid19. Il 4 novembre 2021 l’agenzia regolatoria del farmaco britannica (MHRA) è stata la prima ad approvare il farmaco definendolo sicuro ed efficace.