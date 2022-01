Milano – Il Covid colpisce duro, anche Massimo Galli, il virologo diventato simbolo della linea della massima prudenza contro il Coronavirus. Il primario in pensione dell’ospedale Sacco di Milano, 70 anni, si è contagiato durante le feste di Natale, forse a Capodanno. Era vaccinato con tre dosi, ma questo non è servito a niente, nemmeno a quelli come lui che consigliano agli altri di stravaccinarsi. Ma ci faccia il piacere…