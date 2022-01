65 posti disponibili per i volontari del Servizio civile

Alessandria – L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) recluterà 390 volontari in tutto il Piemonte di cui 65 in provincia di Alessandria per un anno. Ai volontari spetterà un assegno mensile di 444, 30 euro per un impegno di 25 ore settimanali; le domande possono essere inoltrate sulla piattaforma online del dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Le associazioni che hanno aderito in provincia sono:

Croce Verde Alessandria (12 posti) Croce Verde Ovada (12 posti) Croce Bianca Acqui (8 posti), Croce Verde Felizzano (8 posti) l’Avis Primo soccorso Valenza (7 posti) Croce Verde Arquata (6 posti) Croce Verde Casale (6 posti) Croce Verde Cassanese (4 posti) Croce Verde Valenza (2 posti)