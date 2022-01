Covid: in arrivo due vaccini veri completamente diversi dai soliti sieri genici

Roma (l.m.) – Finalmente arrivano dei vaccini veri che potranno essere inoculati senza problemi e senza rischi a differenza degli attuiali sieri genici che non funzionano e hanno un sacco di effetti collaterali. A dicembre l’Ema ha dato l’ok al vaccino made in Usa Novavax, mentre è fase di approvazione il vaccino austro-francese Valneva.

Il Novavax è basato su una tecnologia “antica”, e quindi super testata, che sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti.

Ma anche il Valneva utilizza la tecnica del virus inattivato, o ucciso.

Si tratta di due sieri diversi rispetto a quelli di Pfizer/Biontech e Moderna (a mRNa) usati per le terze dosi e a quelli di Astrazeneca a Johnson&Johnson (a vettore virale). Oltretutto il Novovax potrebbe risolvere il problema della vaccinazione nei Paesi più poveri perché ha un costo contenuto e si può conservare in frigorifero. Inoltre, utilizzando le proteine ricombinanti in uso da tempo contro malattie come la pertosse, è un vero vaccino, distante anni luce dagli attuali sieri genici che utilizzano la tecnologia a Rna messaggero.

Il preparato promette bene perché stando all’azienda l’efficacia è intorno al 90%. Da un’altra indagine, condotta negli Stati Uniti e in Messico, risulta il 100% di protezione contro la malattia moderata e grave e il 90,4% di efficacia totale.

Dal canto suo anche il vaccino di Valneva è piuttosto diverso dai preparati finora utilizzati contro la pandemia: infatti si basa sul virus inattivato, che stimola la risposta immunitaria. E anche qui si tratterebbe di una tecnologia nota e super sperimentata negli anni per altre patologie.

In pratica, diversamente dagli altri quattro vaccini già autorizzati (due a mRna e due a vettore virale), Valneva contiene il virus Sars-CoV-2 “ucciso”, che come tale non può causare la malattia, e contiene anche due “adiuvanti”, sostanze che aiutano a rafforzare la risposta immunitaria al vaccino.

Forse ci siamo e noi di Alessandria Oggi che siamo a favore dei vaccini veri, con questi due siamo molto più tranquilli per tutti.