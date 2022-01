Progettate le barriere anti-frana al forte di Gavi

Gavi – Il Comune continua con la messa in sicurezza del versante del Forte, franato due volte tra il 2014 e 2019 e ancora oggi a rischio anche dopo l’installazione di una serie di barriere metalliche a difesa del rione di Monserito. Il progetto per le ultime barriere è pronto, ora parte la progettazione per i canali di scolo delle acque. Oggi la situazione è tale per cui molte case in caso di allerta meteo rossa devono essere evacuate. “Non possiamo far sgomberare gli abitanti delle case sottostanti – dice il sindaco Carlo Massa – ogni volta che ci sono condizioni meteo di un certo tipo”. L’ultima è stata il 4 ottobre, quando quaranta persone, quasi tutte residenti nel centro storico, sono state costrette a lasciare le loro case. Per questo si attende u contributo di 965.000 euro per le ultime barriere.