Tutti nella nostra provincia i Comuni piemontesi infettati da Peste Suina

Alessandria – Dei 78 Comuni individuati dal Ministero della Salute come infettati da peste suina, ben 54 sono qui da noi, in provincia di Alessandria, gli altri 24 sono in Liguria.

Ecco l’elenco:

Acqui Terme Arquata Scrivia Basaluzzo Belforte Monferrato Bosco Marengo Bosio Capriata d’Orba Carpeneto Carrosio Cartosio Casaleggio Boiro Cassine Cassinelle. Castelletto d’Orba Castelnuovo Bormida Cavatore Cremolino Fraconalto Francavilla Bisio Fresonara Gavi Grognardo Lerma Malvicino Melazzo Molare Montaldeo Montaldo Bormida Morbello Mornese Morsasco Novi Ligure Orsara Bormida Ovada Pareto Parodi Ligure Pasturana Ponzone Prasco Predosa Ricaldone Rivalta Bormida Rocca Grimalda San Cristoforo Serravalle Scrivia Sezzadio Silvano d’Orba Strevi Tagliolo Monferrato Tassarolo Trisobbio Vignole Borbera Visone Voltaggio

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria la Regione Piemonte ha chiesto ai sindaci dei Comuni interessati di vietare sul loro territorio l’esercizio venatorio a tutte le specie, ribadendo la necessità di rafforzare al massimo la sorveglianza nel settore del selvatico e di innalzare al livello massimo di allerta.