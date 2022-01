Aumentano i cinghiali morti di peste suina in provincia

Fraconalto – Nella nostra provincia c’è un altro cinghiale morto di peste suina africana, dopo quello alla periferia di Ovada a fine dicembre, trovato lunedì a Fraconalto in località cascina Ronchi. Un terzo in Liguria al confine col Piemonte a Isola del Cantone, sempre sull’Appennino liguro-piemontese. La zona ritenuta a rischio per il propagarsi dell’infezione interessa una vasta area comprendente il territorio di 78 comuni nelle province di Genova e Alessandria. Il cinghiale di Fraconalto è stato trovato da un cacciatore del posto, Fabio Cavo di 37 anni, vicino ad una casa rurale diroccata nel bosco, ancora vivo ma ormai agonizzante. Cavo ha dato l’allarme ed è intervenuto anche Cesare Ferrari, cacciatore di cinghiali, abituato a tenere contatti con i servizi della Provincia per il comparto venatorio e l’Asl. L’animale è stato trasportato ad Alessandria dal personale veterinario della Provincia. Ora si attende la conferma della diagnosi da parte dell’Istituto zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (Izsplv) con sede a Torino, attesa per l’inizio della prossima settimana. Dopo il rinvenimento lo stesso Ferrari ha interrotto le battute ancora prima del divieto alla caccia per qualsiasi tipo di specie, stabilito ieri, per il quale però occorre l’ordinanza dei sindaci.