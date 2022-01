Consorzio di venti Comuni per ottenere i finanziamenti Ue

Carpeneto – Una pattuglia di una ventina di Comuni dell’ovadese ha presentato la bozza del progetto di sviluppo aggregato per la candidatura alla Snai (Strategia nazionale per le aree interne) che fa leva sul Pnrr per ottenere i fondi europei dopo l’alluvione e il Covid. Il progetto di rilancio si chiamerà Distretto produttivo della bio-diversità “Le Valli Ovadesi” e avrà sede alla Tenuta Cannona di Carpeneto-Fondazione Agrion (nella foto) che promuove la sperimentazione agricola. Qui i firmatari dell’accordo di recente hanno partecipato al seminario di approfondimento, promosso dal Consorzio dell’Ovada Docg e dal Parco Appennino Piemontese col plauso della Regione che esaminerà il progetto e lo presenterà a Roma. Il sistema di aggregazione è il più utilizzato e premiato dall’assegnazione dei fondi, che spesso l’Italia ha perso per mancanza di progetti.