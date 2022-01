Contagio preoccupante al Soggiorno Borsalino Rsa dove la gestione interna del Covid fa discutere

Alessandria – Ormai è confermato: al Soggiorno Borsalino Rsa, storica struttura pubblica della nostra città, è stato istituito un reparto rosso che isola una cinquantina di infettati da Covid e varianti. Non basta perché, sempre nella stessa casa di riposo, sono una dozzina gli operatori di tutte le tipologie in quarantena perché infettati. Non è finita perché a Natale almeno 30 ospiti sono stati mandati a casa per il Pranzo di Natale in famiglia, mentre altrettante famiglie hanno pranzato all’interno della Struttura, per cui si sarebbe verificata una diffusione straordinaria del virus. Va da sé che gli ospiti di cui sopra sono finiti in quarantena preventiva e sottoposti a tampone per la verifica della eventuale presenza del Covid19. Tutto ciò è per lo meno strano, in quanto ci si chiede quali precauzioni abbia adottato la direzione sanitaria della Rsa, unica titolata, onde permettere l’ingresso dei parenti a Natale mentre sono attualmente bloccate le visite e gli ingressi di nuovi ospiti per contenere il contagio. Mentre scriviamo non è dato sapere quale sia il decorso clinico dei malati mentre ci chiediamo se erano al corrente della cosa il Consiglio di Amministrazione e i responsabili del prestigioso ente comunale alessandrino.

Sono tutte domande che attendono risposte che noi cronisti stiamo cercando.