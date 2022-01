Metà contagiati hanno l’Omicron, molti tra i carcerati e tra i vaccinati

Alessandria – Metà dei positivi è ormai colpita dalla variante Omicron, molti i vaccinati. Ieri l’Unità di crisi della Regione ha comunicato 18.220 nuovi casi pari al 18,3% di 99.675 tamponi eseguiti, di cui 86.221 antigenici. Dei 18.110 nuovi casi, 1341 in provincia di Alessandria, gli asintomatici sono 13.246, cioè il 72,7%. In questo quadro, coi dati in crescita, il Piemonte domani inizierà la seconda settimana in giallo. Non fa eccezione la situazione nelle carceri piemontesi dove in dieci giorni s’è registrato un incremento del 122% dei contagi, come denuncia il sindacato Osapp, per cui si pensa di esibire il green pass per i parenti in visita come avviene per il personale di polizia penitenziaria e per gli altri lavoratori penitenziari. Più leggera la situazione nelle Rsa dove si contano più di 34.000 ospiti di cui un centinaio risulta in isolamento per Covid, ovvero lo 0,3%, mentre la percentuale di positività nel personale mediamente è dello 0,5%.