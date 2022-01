“Permanente disastro Ferrovie Italiane”: treni in tilt causa contagi

Alessandria – Non c’è niente da fare: tutto poteva capitare alle nostre sgangherate ferrovie meno che la pandemia che le ha messe definitivamente in ginocchio a causa del crescente numero di contagi – nonostante l’obbligo vaccinale – tra i dipendenti. Solo ieri i ferrovieri neo contagiati nella nostra regione sono stati 1.300 e, per questo motivo, si rendono necessarie nuove modifiche agli orari dei treni. Nelle ultime settimane il numero dei contagi da Covid19 e di persone in quarantena ha ridotto il personale a disposizione delle imprese di trasporto in tutta la Regione Piemonte, per cui si rende necessaria l’ennesima riorganizzazione temporanea dei collegamenti ferroviari regionali gestiti da Trenitalia. Si prevedono anche molte cancellazioni (e te pareva!) per cui sono previsti bus sostitutivi. Gli utenti possono consultare il nuovo programma di servizio ferroviario sul sito Trenitalia nella sezione “Infomobilità”, o contattare il numero verde gratuito 800.89.20.21. A bordo dei bus, come dei treni regionali è consentita l’occupazione dell’80% dei posti. Obbligatorio indossare la mascherina di tipo Ffp2.