Alla faccia di certi climatologi il clima si raffredda: ma mettetevi d’accordo una buona volta!

Alessandria (a.g.) – Nonostante qualcuno continui a dare l’allarme perché siamo in pieno riscaldamento climatico dimenticando che il clima nei millenni è sempre cambiato (non c’era la neve sul Monviso ai tempi di Annibale che così ha valicato le alpi con 37 elefanti e 30.000 uomini; la Groenlandia era la Terra Verde dei Vichinghi, ecc.), qualche meteorologo prevede che potrebbe esserci neve fino a marzo a causa del vortice atlantico. Nella bassa alessandrina in particolare si prevedono intense precipitazioni. Tuttavia da qualche parte si leggono amenità come: “La pioggia media di tre mesi ottobre, novembre e dicembre è caduta in un solo giorno” che, se fosse vero – ma è palesemente una bufala – ci sarebbe stata una sorta di gigantesco allagamento a ridosso dell’Appennino Ligure. Dicono queste cose forse per nascondere il fatto che i Comuni hanno sempre di più impianti di scarico insufficienti, o i tecnici non sono capaci a fare il loro mestiere e predispongono progetti sbagliati, oppure perché qualcuno invece di piazzare tubi dell’acqua da 24 centimetri li mette del 18 per risparmiare e, magari, intascare la differenza. Il segreto per mantenere, per quanto possibile, il clima costante e contenere l’anidride carbonica è piantare degli alberi invece di dar fuoco a intere foreste.

Semplice ed economico, ma non lo fa quasi nessuno.

Un bel “Processone Modello Norimberga” per disastro ambientale no eh?