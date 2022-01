Finto animalista vendeva cuccioli di razza e non pagava tasse

Tortona – La Guardia di Finanza al termine delle indagini ha scoperto un vero e proprio allevamento abusivo di cani per cui il titolare non pagava le tasse per decine di migliaia di euro, frutto dalla vendita di cuccioli di razza. Le Fiamme Gialle hanno potuto dimostrare che si trattava di una vera attività imprenditoriale e non amatoriale come era stata abilmente mascherata, per cui l’allevatore avrebbe nascosto al Fisco i profitti per la vendita dei cuccioli non presentando la relativa dichiarazione dei redditi da oltre 5 anni.