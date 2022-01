Il trivaccinato trinariciuto “Scienza per tutti” compagno Galli ammette: “Mi sono curato in ospedale coi monoclonali”; ma va?

Milano – Per salvare la ghirba alla fine ha mollato cedendo alla realtà che è diversa da quella che dice lui: il professor Massimo Galli ha ammesso l’uso dei monoclonali, la terapia su cui aveva acceso l’attenzione il dottor De Donno. Il noto virologo ha riferito di stare meglio, dopo aver affrontato il Covid-19, ma che si sente “molto stanco”.

Galli ammette d’essersi infettato a una cena con sette persone a tavola, “tutte vecchiotte, tutte vaccinate e tamponate“.

Sulle cure che lo hanno portato a guarigione Galli, incalzato dal cronista, ammette perfino di aver usato gli anticorpi monoclonali, vale a dire quelle stesse cure su ha sempre sollevato dubbi: “Le mie cure non sono state domiciliari. I miei ex collaboratori, che forse mi vogliono un po’ bene, hanno voluto a tutti i costi farmi l’anticorpo monoclonale e me l’hanno fatto, ma non è un favoritismo”.