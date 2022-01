Anche ad Acqui Terme fondi per l’edilizia pubblica

Acqui Terme – La città termale non fa eccezione rispetto alle altre città della nostra provincia in quanto sta arrivando un finanziamento di 1,6 milioni grazie al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). I soldi potranno essere spesi per interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica approvati dalla Regione Piemonte nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”. I due progetti finanziati riguardano la ristrutturazione di sei alloggi in Via Santa Caterina e in Via Maggiorino Ferraris, dove sorgono alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. Con quei fondi sarà anche recuperata un’ala della caserma Battisti (nella foto) presente nel secondo cortile, che diventerà un hub turistico (partirà da qui una nuova pista ciclabile verso Alice Bel Colle) con la conseguente riqualificazione del parco in Via Savonarola che sarà collegato con corso Bagni. Previsti anche il recupero dell’area davanti al centro congressi di zona Bagni e la realizzazione di una palestra adiacente al campo sportivo e stadio comunale di Via Trieste.