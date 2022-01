Csp senza Cda, la presidente Ferretti resta, la parola ai sindaci

Novi Ligure – Ieri sera, al termine della riunione dei comuni consorziati al Museo dei Campionissimi, che si è svolta in parte in presenza e in parte in streaming, con una votazione finale è stato azzerato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Servizi alla Persona. La riunione era stata convocata per le dimissioni del vicepresidente Domenico Saporito, dei consiglieri Gianni Piazzale e Brunella Molinari, del direttore del Csp Marco Travasino e del segretario generale Pier Giorgio Cabella, presentate a dicembre in aperto contrasto con la presidente Adriana Ferretti a causa di alcune scelte di gestione. Dopo l’azzeramento dei vertici bisogna nominare un nuovo Cda mentre la presidente Adriana Ferretti, convinta di aver bene operato in questi anni, è rimasta al suo posto. L’elezione da parte dei sindaci del nuovo Cda è previsto per la settimana prossima. Per sbrogliare la matassa si dovrà attendere almeno la prossima settimana con la nomina dei nuovi componenti del CdA votati dai sindaci (nella foto il sindaco di Novi Gian Paolo Cabella).