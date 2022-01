Due ragazzini con certificato falso nei guai a Valenza

Valenza – Quando i vigili urbani hanno chiesto loro il green pass hanno estratto quelli di altri coetanei e sono finiti nei guai. I fatti sono successi sabato scorso in un bar del centro e hanno visto protagonisti due ragazzini minorenni. In un primo momento sui cellulari dei due tutto sembrava in regola, ma a una più attenta verifica è venuto fuori che i due permessi erano intestati ad altre persone, una a un terzo minorenne, l’altra a un giovane maggiorenne, di origine armena. I due fermati oltre che sprovvisti di pass non erano neppure vaccinati. Per loro è scattata una denuncia alla procura della Repubblica per sostituzione di persona. Al gestore, cui non spetta un ulteriore controllo del documento di identità, non è stata comminata nessuna sanzione.