Peste suina, secondo vertice sull’epidemia

Alessandria – Il vertice di ieri sulla peste suina tra Ministero della Salute, Regione Liguria e Regione Piemonte è stato aggiornato a oggi. “Aspettiamo – dice Alessandro Piana, assessore ligure con delega alla Caccia – di avere un quadro più completo della situazione e poi valuteremo come comportarci emanando un’ordinanza restrittiva”. Proprio per evitare che i cinghiali possano spostarsi e allargare il contagio, è già stato raccomandato uno stop per tutte le attività venatorie ma potrebbero presto essere vietate altre attività, come la raccolta funghi, in 78 comuni tra le province di Genova, Alessandria e Savona.