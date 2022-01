Alessandria – Per far fronte alla carenza di personale causa Covid, le Poste assumono nuovi dipendenti. È l’effetto dell’accordo sindacale sulle politiche attive, firmato a livello nazionale da Slc Cgil, Uil Poste, Confsal, Ugl, Failp e che, per quanto riguarda la nostra provincia, sta generando un buon numero di posti di lavoro. Grazie all’accordo valido per il triennio 2021-2023, quest’anno sono 34 i portalettere che saranno assunti a tempo pieno. A loro, si aggiungerà una pattuglia di sportellisti da piazzare nelle due filiali della nostra provincia, in tutto 38 nuovi assunti.