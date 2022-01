Disastro Trenitalia: i bus sostitutivi dei treni rischiano di far saltare le coincidenze

Casale Monferrato – A causa dei molti dipendenti a casa in quarantena Trenitalia è stata costretta a sostituire molti treni con autobus. I primi disagi si stanno verificando sulla tratta di Trenord che collega Alessandria a Valenza: è stata soppressa la corsa delle 6,45, frequentata da pendolari, sia studenti che lavoratori. A Valenza c’è poi un cambio di treno con uno di Trenitalia che percorre la tratta Valenza-Casale-Chivasso utilizzata soprattutto dagli studenti alessandrini che frequentano le scuole di Casale o di Trino, un’ottantina in quest’ultimo caso, diretti alla Scuola alberghiera Ronco. Con la soppressione del treno delle 6:45 i pendolari devono prendere un treno precedente che parte da Alessandria alle 6:40. Poi l’attesa di trenta minuti a Valenza che allunga il viaggio. In più, non sempre il bus sostitutivo da Alessandria delle 6:55 arriva a Casale in tempo per prendere il treno per Chivasso diretto a Trino. Ora con la soppressione del treno che partiva alle 7:05 da Alessandria i pendolari saranno costretti a prendere il bus che arriva a Casale alle 7:25 sperando di non perdere la coincidenza col treno delle 7:35 verso Trino.