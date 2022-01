L’ospedale di Alessandria in due circuiti sanitari europei per le malattie rare

Alessandria – L’Ospedale di Alessandria è entrato a far parte di due reti di riferimento europeo dedicate alle malattie rare, Ernica, rete di riferimento europea per le anomalie congenite ed ereditarie degli apparati digerente e gastrointestinale, Euracan, rete di riferimento europea sui tumori rari. Della prima fanno parte sei ospedali in tutta Italia. La casistica in provincia di Alessandria è rilevante, pari a 40-50 nuove diagnosi ogni anno. Attualmente in cura all’Infantile sono 300 i bambini affetti da patologie rare, con un’incidenza che sembra aumentare e sicuramente non arrestarsi. Di questi il 95% viene da fuori. Rilevante il numero dei pazienti affetti da mesotelioma: 250 quelli attualmente in cura all’ospedale di Alessandria, che vengono anche da fuori, e 120-140 nuovi casi ogni anno. In questo caso far parte di Euracan per il presidio ospedaliero vuol dire garantire ai pazienti un maggiore accesso alle diagnosi, con un’assistenza sanitaria migliore.