Rapina nella villetta d’un medico di Casale Monferrato

Moncalvo – Sono entrati dalla porta finestra che da sul cortile, che era socchiusa per consentire ai cani di uscire e rientrare liberamente. Una volta dentro i tre rapinatori hanno costretto i due proprietari – lui, che è un noto medico di Casale Monferrato, e la moglie – a terra. I fatti risalgono alla sera di lunedì 10 gennaio verso le sette e un quarto, al rientro dal lavoro. I banditi erano a volto coperto e mentre uno vigilava sui due proprietari, gli altri due hanno effettuato il colpo: si sono fatti aprire la cassaforte che hanno svuotato. Il bottino, qualche decina di migliaia di euro, consiste in denaro e gioielli. Sono intervenuti i Carabinieri di Moncalvo insieme ai colleghi di Asti, e sono partite le indagini. Ieri mattina gli uomini della Benemerita sono tornati nella villetta per completare i rilievi alla luce del sole e consultare il materiale offerto dal sistema di videosorveglianza, privato e pubblico, nella zona della rapina.