Giovane di Casalnoceto travolto da un Intercity a Pavia: lotta fra la vita e la morte

Pavia – Un giovane di 19 anni, residente con la famiglia a Casalnoceto nel tortonese, è stato travolto stamane vero le 8:30 poco oltre la stazione di Pavia da un Intercity partito da Ventimiglia e diretto a Milano Centrale. Sul posto è intervenuta subito la Polizia Ferroviaria insieme ai Vigili del Fuoco e a una squadra del 118. Stando ai primi accertamenti il ragazzo avrebbe percorso a piedi la pensilina a fianco del terzo binario della stazione, avviandosi verso la zona dove si trova il ponte sopra la ferrovia che ospita il Rondò dei Longobardi (vicino al San Matteo). In quel punto è avvenuto il tremendo impatto. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, quindi il giovane è stato immediatamente ricoverato al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni sono gravissime: i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, un trauma toracico, fratture alle gambe e alle braccia. Secondo gli inquirenti non sarebbe da escludere un insano gesto.