Grigi senza tifosi a Vicenza

Alessandria – Domenica non ci sarà il seguito dei tifosi dell’Alessandria per la partita che i Grigi dovranno affrontare contro il Vicenza. Lo ha deciso ieri la Lega di Serie B per due motivi: riduzione del 50% la capienza dello stadio causa Covid; chiusura del settore ospiti per evitare esodi di tifosi che potrebbero diventare ulteriori veicoli di trasmissione del virus. I tifosi della Gradinata Nord denunciano la “mancanza di rispetto dei vertici del calcio verso tutti coloro che vogliono seguire la squadra del cuore” criticando la “tempistica del provvedimento e non la scelta in sé”. Non solo tra i tifosi ma anche nelle squadre scattano i provvedimenti anti-covid per cui nella bozza del protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport presentata alla Conferenza Stato-Regioni si prevede di fermare l’attività se si ha il 35% di positivi nel gruppo squadra. Il documento dovrà essere trasmesso al Comitato tecnico scientifico per l’approvazione.