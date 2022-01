La Regione Piemonte autorizza i vaccini in farmacia anche per i ragazzi

Alessandria – La Regione ha autorizzato la vaccinazione in farmacia anche per la fascia 12-17 anni. Un ulteriore balzo verso l’obiettivo di 1,6 milioni di dosi, da somministrare entro gennaio, sarà dato dalle vaccinazioni per la fascia 5-11 anni, che la Regione intende fare a scuola. In settimana è atteso un confronto aperto fra Regione e Ufficio scolastico regionale, chiesto dal sindacato Snals alla luce delle difficoltà riscontrate alla ripresa della scuola. Da lunedì 17 gennaio un sms della Regione avviserà dell’inizio o fine del provvedimento per i positivi e i loro contatti stretti. A partire dalla prossima settimana saranno operative le nuove misure per semplificare le procedure per le quarantene e l’isolamento: verranno approvate dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi. L’iniziativa è stata messa a punto dalla Regione con l’Unità di crisi e il Dirmei, tenendo conto dell’aumento esponenziale dei casi che si è registrato nelle ultime settimane.