Mancano i medici a Valenza, i malati trasferiti a Casale

Valenza – All’ospedale mancano i medici nefrologi e i malati sono costretti ad andare a Casale dove ci sono due medici che possono effettuare il servizio dialisi. All’Asl è stato chiesto di mettere a disposizione almeno due infermiere, ma la soluzione più semplice è proprio quella di fare riferimento al Santo Spirito di Casale. La situazione era critica già a maggio dello scorso anno, quando il nefrologo dottor Giovanni Calabrese, responsabile per tutta l’Asl e che seguiva anche la dialisi di Valenza, aveva dato l’allarme per la mancanza di medici che obbligava un trasferimento dei casi più gravi a Casale, dove l’assistenza era migliore. Ora i pazienti che saranno trasferiti sono una dozzina e le associazioni come Avis e Croce Rossa cominciamo ad avere qualche problema per il trasporto in quanto le regole nazionali imposte dal Ministero prevedono un solo trasportato per garantire la maggiore sicurezza.