Se il Carlo Felice di Genova blocca il calendario, il Carlo Alberto di Novi lo conferma

Novi Ligure – Se a Genova gli spettacoli previsti in cartellone al teatro Carlo Felice per il Covid sono rinviati a data da destinarsi, a Novi Ligure si apre ufficialmente il sipario sulla stagione teatrale 2022 del Carlo Alberto (alias Romualdo Marenco – foto Radio Gold) che prevede l’apertura sabato 12 febbraio col primo dei 7 appuntamenti presenti in cartellone. Così, mentre a Genova prendono atto della pandemia e sono prudenti, qui a Novi fanno il contrario e, come per l’indegna intitolazione del teatro a Marenco invece che confermare quella a Carlo Alberto, i responsabili confermano il calendario e gli spettacoli previsti alla faccia del Covid e infischiandosene della salute dei lavoratori, degli artisti e del pubblico.

Ma a Noeuve i son fati parègiu.

Chapeau.