Stop alla caccia al cinghiale nella nostra provincia

Alessandria – Ieri sera, con un’ordinanza, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha vietato la Caccia al cinghiale in tutta la provincia di Alessandria per contrastare la peste suina. La misura durerà fino al 31 gennaio 2022. La drastica decisione è dovuta all’impennata dell’epidemia nei Comuni coinvolti: 114 tra Piemonte e Liguria. Anche in Liguria sarà presa una decisione simile ma, come ha confermato l’assessore Alessandro Piana, è stato deciso di aspettare l’ordinanza ministeriale che dovrebbe uscire oggi. Secondo le ultime stime sono 78 in Piemonte e 36 in Liguria i comuni dove si sta diffondendo la peste suina. In Piemonte, dopo i primi 4 casi di cinghiali morti per la peste, è stata anche innalzata al massimo livello di allerta la vigilanza sulle misure di biosicurezza nel settore domestico, anche a riguardo delle operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e persone.