Al museo dei Campionissimi di Novi c’è anche la bici d’un pizzaiolo

Novi Ligure (Andrea Guenna) – Per un novese come me assistere allo sfregio della tradizione – grande o piccola che sia – della sua città, dimenticandone la storia e i suoi cittadini migliori, è un’esperienza deprimente. Ebbene a Novi sta succedendo questo, con l’inaugurazione d’un teatro senza ricordarne il grande passato, l’oblìo su un periodo rimarchevole quando Novi era capoluogo di provincia, sede della Fiera di Cambio, di banche e industrie d’alto livello.

Novi è anche la città dei campionissimi, ma oggi vengo a sapere da un comunicato stampa che la giunta comunale nella seduta di ieri “ha accolto la proposta, pervenuta da numerosi cittadini, di esporre la bicicletta del sig. Francesco Paolo Magrini, da tutti conosciuto come Franchino, negli spazi del Museo dei Campionissimi. In via eccezionale – si legge ancora nel comunicato stampa –, si prevede pertanto di collocare il mezzo al piano terra del Museo, accanto alla celebre bicicletta degli antichi mestieri del Giule, in uno spazio appositamente dedicato alla città, denominato Angolo dei Novesi”. Con tutto il rispetto, cosa c’entrino il Giule, un simpatico gelataio degli anni settanta-ottanta, e il Franchino, un altrettanto simpatico pizzaiolo che, fra l’altro non era neppure di Novi, col museo dei Campionissimi quali Coppi e Girardengo, non si capisce, se non si tiene conto che la città è allo sbando, governata di incompetenti che, di questo passo, la porteranno all’inevitabile rovina.

A questi signori è bene ricordare che amministrare una città è una cosa seria, intellettualmente e moralmente impegnativa, perché quando quelli come me falliscono coi propri soldi non danneggiano nessuno se non se stessi e i propri cari, ma quando coi soldi degli altri si fa fallire una città le cose cambiano. Per un vecchio liberale come chi scrive ammettere che una giunta di destra è quanto di peggio si possa avere è molto doloroso. E devo riconoscere che certamente la sinistra novese e il buon Muliere avrebbero fatto meglio. D’altronde non ci vuole molto.

Purtroppo da tutto ciò si capisce che se Novi non è in grado di originare una classe politica liberale che si rispetti significa che è arrivata all’ultimo miglio della sua lunga corsa.

Che peccato.