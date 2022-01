Causa Covid salta la partita Vicenza – Alessandria

Alessandria – La partita Vicenza – Alessandria prevista per domenica alle 18:30, valida per la diciannovesima giornata di Serie B, a causa di molti giocatori colpiti dal Covid19 è stata rinviata a data da destinarsi. Niente trasferta quindi a Vicenza per i Grigi. Sono infatti 10 i giocatori e 2 i dirigenti dei padroni di casa che sono risultati positivi al virus. In Serie B rinviate per gli stessi motivi anche Cittadella – Cosenza e Parma – Crotone. Per l’Alessandria è confermata, per ora, la partita prevista per sabato 22 gennaio alle 14:00 al Moccagatta contro il Benevento, primo incontro del girone di ritorno.