Disastro Anas: Statale dei Giovi chiusa per l’ennesima frana

Ronco Scrivia – Stiamo scrivendo della statale 35 dei Giovi che unisce il Piemonte alla Liguria (Novi, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Genova) che attraversa Ronco Scrivia e che solamente nell’ultimo anno è stata interessata da quattro diversi smottamenti che hanno portato ad altrettante chiusure della viabilità. L’ultima è di questi giorni e ha interessato il chilometro 26, nel territorio della frazione di Borgo Fornari-Pieve. Il traffico nelle due direzioni è deviato lungo l’autostrada A7 fra i caselli di Genova Busalla e Ronco Scrivia. Più o meno nello stesso punto si era verificata una frana a ottobre. Ma siamo in Italia, come al solito siamo in emergenza ed è stato predisposto un tavolo di confronto fra le varie parti: Comuni, Anas, Autostrade per l’Italia e Ministero delle Infrastrutture. L’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone (nella foto) che ha partecipato all’incontro ha detto in proposito: “Non appena il movimento franoso che lunedì ha causato la chiusura della statale si fermerà partiranno le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del fronte, con l’obiettivo di riaprire al più presto a senso unico alternato. Successivamente si procederà a una messa in sicurezza più completa e strutturale per riaprire la strada a doppio senso. Nel frattempo – ha aggiunto l’assessore ligure – ci siamo attivati col ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per ottenere la gratuità sul tratto Busalla – Ronco Scrivia della A7, in entrambe le direzioni”. Al momento l’autostrada è l’unica alternativa per gli spostamenti in questo territorio, per cui è stato chiesto che, come già avvenuto lo scorso anno relativamente a un’analoga situazione, questo tratto sia reso temporaneamente gratuito. Allo stesso tempo il comune di Ronco Scrivia ha richiesto alla Città metropolitana di Genova una deroga per far transitare i mezzi del trasporto pubblico proprio sulla A7 e garantire così i collegamenti.