JBM, il 2022 si apre col derby contro il Torino

Casale Monferrato – Dopo più di un mese d’attesa, la Novipiù JB Monferrato torna a giocare sul parquet amico del PalaEnergica Paolo Ferraris: domenica, palla a due alle ore 18.00, arriva a Casale la Reale Mutua Torino di coach Edoardo Casalone.

La squadra torinese arriva a questo Derby dopo un mese di dicembre complicato con quattro sconfitte consecutive, che l’hanno portata ad occupare il settimo posto in classifica con un record di 7 vittorie e 5 sconfitte.

Miglior realizzatore dei giallo-blu è Trey Davis, che viaggia a 14.7 punti di media, seguito a ruota dall’altra americano della squadra di coach Casalone, Devon Scott con 14.4 punti a partita. Tra gli italiani, il miglior realizzatore dei torinesi è Mirza Alibegovic, che segna 11.3 punti di media. Il roster completo: https://bit.ly/33dm310

“Non giochiamo dal 19 di dicembre – dice Stefano Comazzi (Ass. Allenatore) – quindi c’è sicuramente tanta voglia da parte nostra di tornare in campo. Abbiamo chiuso il 2021 con la sconfitta in overtime a Piacenza quindi da parte di tutti c’è la voglia di riprendere il cammino da dove lo avevamo lasciato. Non sarà facile, perché domenica ci troviamo di fronte una squadra strutturata e organizzata come Torino che, nonostante i problemi dell’ultimo periodo, arriverà pronta a questa partita che mette in palio la qualificazione alla Coppa Italia. Torino è una squadra con giocatori esperti e con caratteristiche ben chiare e noi dovremo dare il massimo per poteer vincere la partita”.

“La partita contro Torino – ha aggiunto Luca Valentini (Playmaker JB Monferrato) – rappresenta sicuramente una partita importante. Dopo quasi un mese di pausa, però, è difficile dire che tipo di partita sarà. Noi dovremo sicuramente fare una partita intensa, sia in attacco che in difesa e di lottare come abbiamo sempre fatto in questo girone di andata”.

Si gioca domenica 16 gennaio, con palla a due alle ore 18:00, agli ordini dei signori Stefano Ursi, Daniele Yang Yao e Alessandro Costa.

La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, con aggiornamenti in tempo reale sui canali social della società.