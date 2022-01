Per Piazza Garibaldi annunciato il termine lavori a metà marzo

Ovada – Dopo la riunione di ieri tra il Comune e Toro Holding, il gruppo a cui fa capo la Ma.Mi. di Lainate, che è la ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di Piazza Garibaldi è stato concordato che i lavori, già fortemente in ritardo, saranno terminati a metà marzo: entro la prima settimana di febbraio la platea in calcestruzzo sarà completata, ridando all’area una prima, parziale fruibilità, mentre la piazza, con la pavimentazione in granito e rifiniture varie, sarà pronta il 17 marzo, nuovo termine dei lavori concesso all’impresa, al netto di eventuali stop per pioggia, neve, gelo che impediscano la posa ottimale dei materiali, costringendo a rimandare. Il costo finale sarà di 400.000 euro. La fine del cantiere era stata fissata al 17 febbraio, ma proprio ieri è stata formalizzata la concessione di una proroga dei tempi, con altri venti giorni lavorativi, che di fatto spostano il traguardo in avanti di un mese. Per la Toro Holding siamo nei tempi concordati in quanto sono stati richiesti lavori suppletivi quando era appena partito il cantiere.