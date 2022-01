Alle Amministrative di primavera ritorna la lista “Per la nostra città”

Alessandria – In vista delle prossime elezioni amministrative Mauro Morando ripresenta la lista “Per la nostra città” nata nel lontano 1997, anno della rielezione di Francesca Calvo. Per il suo fondatore “le cose da fare sono sempre quelle: Cittadella, città pulita, piano traffico, turismo, eccetera. Lo sappiamo da decenni, ma nessuno ha mai fatto nulla. Noi, che non ci abbiamo ancora provato, rivendichiamo almeno il beneficio del dubbio”. Mauro Morando è un professionista molto conosciuto in città, direttore vendite e commerciale per aziende come Barilla, San Pellegrino, Campari e con una consolidata esperienza nella selezione di agenti e collaboratori.