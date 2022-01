Lo studente travolto dal treno a Pavia sta meglio

Pavia – Gerardo Castelli, lo studente di 19 anni abitante a Casalnoceto, nel tortonese, che giovedì mattina verso le 8:30 è stato travolto da un intercity in transito alla stazione di Pavia, è sempre in prognosi riservata al San Matteo ma i medici sono ottimisti e prevedono di risvegliarlo presto. Il cervello non ha subito danni mentre il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a un piede maciullato. Intanto le indagini sull’accaduto proseguono e in base alle prime indiscrezioni sembra che Gerardo Castelli, studente della scuola alberghiera di Pavia, non si fosse sentito bene preferendo tornare a casa e salire sul primo treno diretto a Voghera. Di questa decisione avrebbe informato alcuni amici coi quali era d’accordo che sarebbero andati tutti a pattinare sul ghiaccio dopo la scuola. Il macchinista del Frecciabianca che l’ha investito ha detto di averlo visto parlare al telefonino mentre stava camminando al limite della banchina. Una delle ipotesi è che lo zaino possa essere stato agganciato dal convoglio, ma non si esclude nemmeno che il giovane sia scivolato sui binari per una distrazione.