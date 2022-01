Sulle Statali del Sassello e del Turchino si fa prima ad andare a piedi

Alessandria – Non solo le ferrovie italiane fanno schifo perché le strade su gomma se possibile sono anche peggio. Tra lavori di consolidamento, riasfaltatura, sistemazione dei costoni che le fiancheggiano, siamo sempre punto e a capo. Per la Statale del Sassello, per esempio, la riapertura era attesa oggi ma slitterà di qualche settimana. È ciò che l’Anas ha annunciato ieri nella videoconferenza coi sindaci dell’Acquese e la Provincia per aggiornarli sui cantieri di messa in sicurezza della statale 334 danneggiata il 4 ottobre dalla piena dell’Erro e interrotta, da allora, tra i Comuni di Pareto e Cartosio nonostante siano passati quasi quattro mesi. Tutto si sarebbe complicato per la caduta di massi tra novembre e dicembre in altri tratti della carreggiata che collega la zona di Acqui Terme con la provincia di Savona: prima al chilometro 32 a Pareto, poi al 35 e al 33 a Malvicino. Ciò ha spinto l’Anas a disporre l’immediata interruzione del traffico lungo un fronte di circa 9 chilometri per avviare una serie di indagini. La musica non cambia per quanto riguarda la Statale 456 del Turchino per la quale l’emergenza viabilità s’era chiusa a fine ottobre, quando dopo due anni di travagli l’Anas aveva riaperto il transito a Gnocchetto di Ovada a senso unico alternato, ma il cantiere per la messa in sicurezza finale della maxi frana che ha tenuto in scacco a lungo la Valle Stura, al confine tra Piemonte e Liguria, non è ancora terminato, nonostante si pensasse di farcela entro gli ultimi giorni del 2021.