Novi Ligure, una città in agonia: nel centro storico sparisce il commercio

Novi Ligure – Il declino della città è sotto gli occhi di tutti, col centro storico una volta ricco di negozi di altissima qualità che sono chiusi e tutto intorno sembra un deserto. A dare l’allarme è il “Il cuore di Novi” che solleva il problema delle chiusure a catena degli esercizi commerciali dal 2020 ad oggi, a causa principalmente della pandemia Covid. Via Roma, Via Girardengo, Via Marconi e via Paolo da Novi, solo per citare le vie più importanti, sono rimaste con una o al massimo due botteghe aperte: “Come Ascom e Consorzio – spiega al cronista Fabrizio Stasi vicepresidente di Ascom-Confcommercio e presidente de Il Cuore di Novi – siamo sempre stati i soli, insieme agli sponsor, a finanziare alcune significative manifestazioni, ma solo per i Venerdì di Luglio interviene parzialmente il Comune. Una svolta? Intanto – spiega Stasi – dobbiamo portare avanti il progetto del Distretto commerciale, dove partecipiamo noi, il Comune e la Confesercenti con l’intervento concreto della Regione. A fine mese ci incontreremo con la Consulta per sottoporre le nostre idee di promozione e arredo urbano. Alla promozione dei nostri negozi, si dovranno aggiungere un’efficace cartellonistica e nuovi eventi”.