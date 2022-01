Il Gruppo Gavio vince un appalto da 2 miliardi di dollari a New York

Tortona – Colpo da maestro dell’ufficio commerciale del Gruppo Gavio di New York che si è aggiudicato un appalto per il raddoppio della metropolitana Bronx-Manhattan per 1,85 miliardi di dollari. Si tratta della progettazione e della realizzazione della ferrovia utile a ridurre i tempi di percorrenza di una tratta tra le più affollate e congestionate della città di New York. Il lavoro consiste nella costruzione di 4 nuove stazioni con relativo ampliamento di gran parte della linea esistente con il raddoppio degli attuali due a quattro binari, per una lunghezza complessiva di oltre 30 chilometri. Il progetto comprende anche l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche di segnalazione, alimentazione e comunicazione, la costruzione di nuove stazioni di interscambio e di sottoservizi, oltre al miglioramento di 4 viadotti.