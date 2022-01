Iniezione di soldi per le ferrovie sulla linea Acqui-Ovada-Genova

Ovada – “Fusse che fusse la vortabbona” diceva un comico romano del secolo scorso in segno di soddisfazione per una buona notizia attesa troppi anni. Stavolta potrebbero essere i pendolari ovadesi e acquesi, vere vittime del disastro ferroviario del Basso Piemonte, a dire la stessa frase magari in dialetto locale “stavota ag sèmu”. La notizia di questi giorni è che arriveranno ben 87 milioni di euro che Rfi, grazie ai fondi Pnrr, investirà da qui al 2026 per ammodernare e risistemare la disastrata linea Acqui-Ovada-Genova, eliminando anche la frana che ostruisce una parte dei binari nella stazione di Mele da oltre vent’anni. L’annuncio è stato dato qualche sera fa da Michele Rabino di Rfi Liguria insieme all’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino, mentre Fs ha confermato lavori e tempi. I lavori garantiranno maggiore regolarità della circolazione ferroviaria e maggiore flessibilità di gestione grazie alle nuove tecnologie per cui saranno riqualificate le stazioni di Acqui, Prasco, Campo, Rossiglione e Costa Sestri.