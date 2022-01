Insopportabili le menzogne sul Covid

di Andrea Guenna – Non mi risulta che in Piemonte siano 23 i morti di Covid dall’inizio dell’anno.

D’altronde non mi risulta nemmeno che siano 12.291 i morti di Covid – come fa sapere la “squadra” di Genesio (nella foto con Matteo) – dall’inizio della pandemia.

A chi scrive, che è un tipo preciso fino allo sfinimento e fa il cronista da una cinquantina d’anni, non la raccontano.

In provincia di Alessandria si registrerebbe un nuovo decesso che porta il totale a 1.621 da inizio pandemia, ma a me non risulta.

E io dubbi restano anche per tutte le altre province piemontesi.

Tutt’altra storia invece per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva in Piemonte che oggi, da quello che risulta, sono esattamente 143 mentre i pazienti positivi al Covid in altri reparti sono, da quello che risulta, 2.016 (+78 rispetto a ieri).

Mi risulta inoltre che le persone in isolamento domiciliare per Covid in Piemonte siano 165.136.

Mi risulta attendibile che in Piemonte i pazienti guariti da Covid siano complessivamente più di mezzo milione di cui:

269.219 a Torino

73.946 a Cuneo

44.827 ad Alessandria

43.324 a Novara

25.747 ad Asti

20.012 a Verbania

18.199 a Vercelli

17.926 a Biella.

Così, per la precisione.

Attendo smentite.