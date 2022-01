La Regione Piemonte si è dimenticata qualcosa come 217 guariti dal Covid solo a Tortona

Tortona – Potrebbe essere che a Torino, sede della Regione Piemonte, essendo una delle tre città sataniche d’Europa insieme a Praga e Londra, si preferisca la morte alla vita e non si contino le guarigioni da Covid che, secondo i numeri, sono tantissime in tutto il Piemonte. Da Tortona si viene infatti a sapere che, almeno nell’ultima settimana, l’assessorato retto da Icardi s’è dimenticato di prender nota, sulla piattaforma regionale che registra l’andamento della pandemia Covid, di ben 217 guariti che fanno abbassare i contagiati in cura a 489 in tutta la Regione. Se tanto ci da tanto, non è difficile immaginare che anche da altri ospedali siano arrivate le notizie di guarigioni che a Torino – ma basta là – non hanno registrato. Quindi il numero dei contagiati in cura potrebbe scendere ancora se non addirittura quasi sparire… valà!