Sono astigiane le due voci che “quando cantano diventano una sola voce” e vanno in finale a The Voice Senior

Asti – Sono meritatamente in finale i due astigiani in gara a The Voice Senior che premia le più belle voci over 60, programma di Rai 1 condotto da un’altra “basso-piemontese”, anche se di adozione, Antonella Clerici che abita a Vignole Borbera, nel novese. Sono Piero Cotto e Beatrice Pasquali Dalì, una vita per la musica, in finale per volontà del loro coach Gigi D’Alessio, che ha scelto anche Annibale Giannarelli e Claudia Arvati. La finale sarà a dodici: con gli artisti di D’Alessio, tre per ognuno degli altri giudici ovvero Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti. Piero Cotto, 77 anni, con le sue canzoni ha girato il mondo. Nel 1981 l’incontro con Beatrice, un sodalizio artistico e una vita insieme. Sul palco del talent, in semifinale, il duo astigiano ha cantato “You make me feel brand new” dei Simply Red. Di loro dice Gigi D’Alessio: “Sono una coppia, ma quando cantano diventano una sola voce”. I due artisti astigiani costituiscono una novità poiché per la prima volta un duo sale sul palco del talent: la coppia aveva esordito sul palco di The Voice Senior il 26 novembre (prima puntata delle Blind Audition) con “Grazie perché”, brano portato al successo da Gianni Morandi e Amii Stewart, incantando la giuria. Piero Cotto e Beatrice Pasquali si giocheranno la finale venerdì, in prima serata su Rai Uno (21.25), quando sarà il televoto a decretare il vincitore.