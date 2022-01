Quirinale: Berlusconi è “impresentabile” quanto Mattarella è stato “abusivo”

di Andrea Guenna – Il governo potrebbe cadere se al Quirinale dovesse andare Berlusconi. A sinistra lo dicono un po’ tutti. E si capisce perché, dopo una guerra contro l’imprenditore milanese che dura da più di 25 anni, usando certa Magistratura come clava per abbatterlo, oggi la sinistra italiana non può far finta di niente accettando di mandarlo addirittura al Colle. Ma sappiamo che in Italia i problemi sono sempre drammatici e mai seri, per cui anche stavolta, dopo tante manfrine, si troverà la quadra… e la squadra per eleggere il Capo dello Stato. Se il Cavaliere riuscirà nella scalata non lo so, ma certamente il terremoto politico è iniziato.

Con una lettera. Quella “segreta” di Denis Verdini scritta dai “domiciliari” e inviata a Dell’Utri e Confalonieri, a proposito della strategia per portare Berlusconi al Quirinale, come si legge su Il Tirreno che l’ha pubblicata.

Eccola a sommi capi: “Caro Marcello (Dell’Utri; n.d.r.), caro Fedele (Confalonieri; n.d.r.), è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni vecchietti arzilli, come quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno. Finora si è giocato sul piano esclusivo della comunicazione ma fra 12 giorni a ciò che si comunica dovrà seguire ciò che si fa. Altrimenti sarà un disastro. [Quella di Berlusconi è una legittima ambizione] e nessuno del centrodestra può negargli questa opportunità. [Il Cavaliere] ha dato informalmente certezze su presunte disponibilità di voti [fuori dal centrodestra] e la sua candidatura ancora soltanto ipotizzata ha scavato una fossa [col centrosinistra che ora sarà tentato] dalla soluzione dell’Aventino [proprio come il centrodestra fece con Prodi]”.

Verdini poi fa cenno a Matteo Salvini che è il compagno di sua figlia: “Ciò che non si può pretendere [dal leader della Lega è che] rinunci al tentativo di esercitare un ruolo da king maker. […] gli si può chieder lealtà ma non fedeltà assoluta. Un’eventuale sconfitta sul Quirinale pregiudicherebbe la sua carriera politica”. Per Verdini la matassa potrebbe sbrogliarsi favorevolmente se Forza Italia resterà nel centrodestra, quindi niente patti con Letta e Renzi, e a condizione che Berlusconi tagli corto con le ipotesi di appoggio alle candidature di Draghi, Amato o chissà chi altro, spaccando il centrodestra. Infatti “se Salvini o Meloni capissero che il Nostro ha seconde carte o piani B, sarebbe l’intero centrodestra a saltare per aria”.

Gli è che la sinistra autoreferenziale italiana non accetta un compromesso su Berlusconi Capo dello Stato, pur avendo accettato Mattarella che, anzi, è stato il suo candidato. Ebbene, a ben guardare, l’attuale presidente è un abusivo e dovrebbe spiegare agli italiani com’è possibile che sia diventato Capo dello Stato. Si ricorda infatti che nel dicembre 2013 la Corte Costituzionale ha sentenziato che la legge (il Porcellum) con cui erano stati eletti i deputati era incostituzionale, per cui il parlamento italiano era, almeno per un terzo, illegittimo. Inoltre la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimi sia il premio di maggioranza senza soglia, che le liste bloccate nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza e aveva stabilito quindi che il parlamento era fuorilegge. Mattarella faceva parte, in qualità di giudice costituzionale, di quella Corte e ha votato in tal senso. Ma è successo che proprio uno dei giudici costituzionali che aveva decretato l’incostituzionalità di quel parlamento, cioè lui, da quello stesso parlamento ha poi accettato di essere eletto nel 2015 Capo dello Stato.

La verità è che i “Sinistri” non hanno da insegnare niente a nessuno (prima o poi se ne renderanno conto) e prima di sputare sentenze sugli altri sarebbe il caso che guardassero bene in casa loro che ne hanno da vendere.

Alla luce di queste semplici ma incontrovertibili deduzioni, Silvio Berlusconi, può essere simpatico o antipatico, criticabile o meno, ma è degno di salire al Colle come lo è stato Mattarella.