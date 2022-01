Ora cambia la solfa, sì al risarcimento per danni causati da vaccini anti-Covid: chi paga?

Roma (Italia Oggi) – Danni da vaccino, passa l’emendamento per il risarcimento delle reazioni avverse. In Commissione Affari Costituzionali del Senato è stato approvato l’emendamento al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, che mira a dare tutela ai cittadini che riportassero danni da vaccino anti-Covid. Al provvedimento hanno contribuito il senatore della Lega Ugo Grassi con i colleghi senatori Augussori, Calderoli, Pirovano e Riccardi. L’emendamento prevede che, ai soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 che abbiano riportato a causa di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2 lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210”. (La 210/92 è la legge per indennizzare i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati). “Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210”. (La 210/92 è la legge per indennizzare i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati)”, si legge nella prima parte dell’emendamento in commissione Affari Costituzionali di Grassi. Grazie a questa determinazione della Lega approvata in Senato, eventuali danni da vaccinazione anti-covid, vengono equiparati, ai fini di un risarcimento, a quelli derivanti dalle vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana così come prevede la legge 210 del 1992. I promotori dell’emendamento hanno chiesto che la dotazione prevista per tali risarcimenti sia incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021.