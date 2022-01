Peste suina: fino a 10.000 cinghiali da eliminare tra Liguria e Piemonte

Novi Ligure – La Regione Liguria è pronta a emanare un’ordinanza interpretativa dopo quella decisa dal governo che ha comportato, di fatto, un vero e proprio lockdown nei boschi di 36 comuni liguri tra Genova e Savona e in 78 centri della provincia di Alessandria, con l’obiettivo di contrastare la peste suina africana. Sarà pubblicato un vademecum di quello che si potrà fare e dei luoghi che si possono frequentare una volta terminato il piano di monitoraggio. Arriverà anche il piano di abbattimento selettivo dei capi, oltre a una serie di risarcimenti per le attività colpite dai divieti e di iniziare a valutare alcune deroghe. Per ora nella zona rossa sono vietate le passeggiate nei boschi, la caccia, la pesca e la raccolta funghi. Intanto in provincia di Genova sono state trovate altre due carcasse di cinghiale. Si calcola che solo in Liguria vi siano circa 80.000 cinghiali oltre ai 18.000 già abbattuti nell’ultima stagione venatoria a livello regionale. L’obiettivo della Regione Liguria è quello di restringere il più possibile la zona rossa per poi arrivare all’abbattimento di un numero di ungulati tra i 5 e i 10.000 utilizzando tecniche, ad esempio, come quella delle postazioni fisse di caccia. La vera preoccupazione resta quella per cui il virus faccia il salto dal selvatico all’allevamento perché metterebbe in fortissima difficoltà il mercato. Se resta tra gli animali selvatici, la situazione è critica, ma gestibile. I cacciatori delle squadre dell’Atc inizieranno a cercare carcasse di cinghiali nei boschi dei 36 comuni della zona rossa. Un’attività cui daranno il loro contributo anche le guardie regionali di Liguria e Piemonte e per la quale sono disponibili tecnologie come l’uso dei droni che dall’alto possono riprendere i cinghiali morti senza contatto e senza rischio. Una squadra è già attiva in Valle Scrivia dove sono stati confermati da ieri sera ben cinque casi di animali infetti tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Intanto nell’entroterra fino al novese si sta col fiato sospeso e si chiedono interventi di sostegno.