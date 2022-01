Una banda di ragazzini rubava i Pc a scuola per rivenderli sul web

Torino – Tre figli di immigrati di 15 anni sono accusati di aver rubato i computer spariti, a ottobre, dall’istituto superiore Primo Levi di corso Unione Sovietica. I carabinieri della compagna Mirafiori, che li hanno denunciati alla procura per i Minori, hanno trovato la refurtiva nella cantina di casa di uno di loro: un monitor e alcune tastiere provenienti dalla scuola, rubati nella notte tra il 20 e il 21 ottobre. La notizia è certa in quanto l’istituto li aveva segnati tutti con un’etichetta per poterli riconoscere. Secondo gli investigatori sono stati proprio questi tre ragazzini a entrare nella scuola che è a due passi da casa, anche se non è quella che loro frequentano, per portare via tutto quello che hanno trovato: pc, microfoni, tablet, telecamere, webcam. Poi hanno cercato di rivendere tutto su internet, sui siti specializzati ma anche su marketplace e facebook. Sono stati smascherati perché quello, per almeno uno di loro, non è stato l’unico colpo. Devono infatti rispondere del furto di attrezzi da lavoro e altro materiale da un capannone industriale in strada del Drosso, sempre a Mirafiori, il 20 dicembre. Anche trapani, smerigliatrici e flessibili sono finiti in vendita on line ma il titolare dell’azienda ha riconosciuto uno dei suoi attrezzi su un sito e ha dato l’allarme. Gli investigatori sono risaliti ai ragazzi studiando gli account con cui hanno pubblicato gli annunci, si sono finti clienti e così sono arrivati al magazzino dove hanno recuperato almeno 7 monitor e 4 computer fissi della scuola svaligiata (solo una parte del bottino). Il valore complessivo della refurtiva, secondo una prima stima, è di circa 30.000 euro, di cui seimila per il furto della scuola e ottomila per il furto nel capannone.