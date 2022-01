Arrestato ed espulso tunisino che molestava le donne in treno

Alessandria – In seguito a una segnalazione fatta alla questura di Alessandria, al termine delle indagini, è stato denunciato un tunisino di 51 anni per molestie e atti osceni in luogo pubblico, nonché sottoposto a espulsione dal territorio nazionale con trattenimento al CPR di Torino. L’uomo, grazie anche alle immagini di videosorveglianza della stazione di Alessandria, era stato immortalato mentre scendeva dal treno sul quale, poco prima della fermata, aveva iniziato a masturbarsi infilando la mano nei pantaloni mentre osservava insistentemente una ragazza di Alessandria, creandole comprensibile disagio. Grazie alle immagini e alla descrizione del molestatore fornita dalla giovane l’uomo è stato fermato e sottoposto a tutti i controlli del caso da parte degli investigatori che sul suo smartphone hanno trovato anche numerosi filmati ritraenti gambe e fondoschiena di ignare ragazze fotografate e filmate a loro insaputa mentre si trovavano a bordo dei treni della tratta Torino-Genova. Per la condotta tenuta, l’uomo, peraltro clandestino dal 2013, è stato denunciato sia per il reato di molestia che per non aver ottemperato all’ordine del questore volto a fargli lasciare il territorio nazionale. Ordine di espulsione che ora sarà compiuto anche perché conviene al tunisino cui conviene tornare a casa se vuole evitare il carcere.